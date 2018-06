West Wekker: de maan komt naar Den Haag en examenleerlingen vieren feest

REGIO - Goedemorgen! Een bijzondere dag voor het Museon in Den Haag: een maansteen wordt toegevoegd aan de collectie. Verder in de West Wekker: drie arrestaties voor geweldsincidenten in Den Haag, regionoot Frederick van Emstede wint MasterChef 2018, statushouders en jonge Hagenaars onder één dak en geslaagde eindexamenkandidaten vieren feest!

1. De maan aanraken in Den Haag!

Het is een bijzondere dag voor het Museon in Den Haag. Donderdag wordt daar namelijk een maansteen van NASA onthult. En wat extra bijzonder is: je mag 'm aanraken! Er zijn wereldwijd slechts tien exemplaren waarbij dat mogelijk is. Aan voormalig wethouder Karsten Klein de eer de maansteen te onthullen. En dat doet hij samen met - hoe kan het ook anders - zangeres Maan.

2. Drie arrestaties na granaat en kogelregen in Den Haag

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie mensen aangehouden vanwege de geweldsincidenten in Delft. Afgelopen week waren twee panden in het centrum voor het doelwit van een kogelregen. Het is de derde keer in vijf weken dat Delft wordt opgeschrikt door een geweldincident. In mei werden coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat doorzeefd met kogels. Een week later ontplofte er een handgranaat bij dezelfde coffeeshop.

3. Opening wooncomplex statushouders en jonge hagenaars

Jonge Hagenaars en statushouders onder één dak: donderdag is de officiële opening van een bijzonder gebouw aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag. Het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is omgebouwd tot een pand waar vluchtelingen met een verblijfstatus en Hagenaars samen wonen. Ook is een deel van het gebouw omgevormd tot een plek waar kan worden gewerkt.

4. De beste amateurkok van Nederland komt uit Leiderdorp

Sinds woensdagavond mag de 40-jarige Frederick van Emstede uit Leiderdorp zich de beste amauteurkok van Nederland noemen. Hij won de finale van het televisieprogramma MasterChef. En daar heeft hij voor gestreden: 'Ik ben om vier uur 's ochtends opgestaan en heb als een gek zoveel mogelijk recepten uit mijn hoofd geleerd', vertelt Van Emstede aan Omroep West.

5. Geslaagd!

Woensdag kregen 200.000 eindexamenkandidaten te horen of zij geslaagd zijn. We vroegen jullie je leukste geslaagd-foto op te sturen. Bedankt voor jullie inzendingen en gefeliciteerd allemaal! We hebben de foto's nog even op een rijtje gezet. En voor degenen die een herexamens hebben: zet 'm op!

Weer: De bewolking neemt toe en in de middag kan er een beetje regen vallen. Aan de kust waait een krachtige ZW-wind. Het wordt ongeveer 19 graden.

Verkeer: De ochtendspits verloopt droog en daarom verwacht de ANWB een normale ochtendspits waarbij files niet langer zijn dan gebruikelijk. Kijk hier voor de actuele files.