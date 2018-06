Raadsleden ingemaakt door G-team tijdens voetbalwedstrijd.

DEN HAAG - Voetballen doen ze bij het G-team van Hercules in Den Haag elke week. Maar woensdagavond speelden ze alweer hun laatste wedstrijd van het seizoen. En op het veld stond een bijzonder team.

De tegenstander van Hercules is een ploeg in het groen-geel. 'Ik ben er klaar voor,' zegt een rondspringende Martijn Balster. Hij is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Den Haag. 'Ik zit bij het team van de gemeenteraadsleden,' vermeldt hij voor de duidelijkheid.

Elk jaar speelt het G-team van Hercules tegen de gemeente. 'We willen zo duidelijk maken dat ook zij meetellen,' aldus Jeroen Feijen, sportbegeleider namens SGK Sportbelang, 'Dan is dit een prima manier.'

Dik verloren





De match liep niet goed af voor de gemeente. Hercules won met 3-1 en ging er met de wisselbeker vandoor, net als bij de afgelopen zes edities. Het stadhuisteam kreeg bij wijze van troost, na zeven nederlagen op rij, ook een beker.