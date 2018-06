Wisseling van de wacht bij Noordeinde moet Den Haag nog aantrekkelijker maken voor toeristen

DEN HAAG - Trompetgeschal, een militaire kapel en trappelende hoefjes door de straten van Den Haag. Zal een wisseling van de wacht zoals voor Buckingham Palacein Londen, straks ook in de hofstad plaatsvinden? Ralf Sluijs, gemeenteraadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat Den Haag zijn koninklijke status beter gaat benutten. Zo wil hij dat er meer aandacht komt voor de aanbieding van geloofsbrieven aan de koning en dat er een dagelijkse de wisseling van de wacht op Paleis Noordeinde komt.

'Beatrix heeft Den Haag zijn koninklijke residentiestatus in 1980 gegeven en laten we daar vooral gebruik van maken',vertelde Sluijs donderdagochtend bij Muijs in de Morgen op Radio West. Volgens hem is het Koninklijk Huis een belangrijke toeristentrekker voor de stad, waar ook de ondernemers van kunnen profiteren.

Een van de wensen van is de dagelijkse wisseling van de wacht. 'Het zal waarschijnlijk niet met alle toeters en bellen zijn zoals in Londen, maar een ingetogen Nederlandse manier moet wel kunnen', zegt Sluijs. Ook verdient het aanbieden van de geloofsbrieven aan de koning meer aandacht vertelt het raadslid.



Ceremoniële aanbieding van de geloofsbrieven

'Op woensdagochtend vindt bijna wekelijks de ceremoniële aanbieding van de geloofsbrieven van de nieuwe ambassadeurs plaats. Dit is een prachtig schouwspel met koetsen en muziek waar maar weinig mensen van weten', legt hij uit. 'Vaak staat er maar een handjevol mensen, maar het zou zo mooi zijn als toeristen uit zowel binnen- als buitenland dit straks kunnen zien. Volgens Sluijs zullen de extra toeristen niet zorgen voor overlast. 'De ceremonie is er nu al en de vreugde van deze ceremonie die maar een kwartier duurt is groter dan de overlast die het mogelijk met zich meebrengt.'

Het oriëterende plan is woensdag neergelegd in een debat met de partij. Daarbij is toegezegd dat de burgemeester het kabinet van de koning gaat vragen of die welwillend is om dit plan te steunen. De koning zelf gaat niet over het plan. 'Het kabinet van de koning geeft het oordeel over het plan en als zij het niet zien zitten gaat het niet', legt Sluijs uit. Het raadslid hoopt dat het plan op korte termijn wordt uitgevoerd.

