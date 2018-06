Deel dit artikel:











Brunel heeft wind weer in de zeilen tijdens tiende etappe Ocean Race Team Brunel | Foto:Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Team Brunel heeft goede zaken gedaan in de tiende etappe van de Volvo Ocean Race. Tijdens de koers van Cardiff naar Gothenburg voer het team van schipper Bouwe Bekking van de vierde naar de tweede plaats en heeft daardoor de zege in de huidige race weer in zicht. Een eventuele overwinning is belangrijk om ook het eindklassement naar zich toe te kunnen trekken. Ook de andere Nederlandse boot, AkzoNobel, liet de zeilen bollen en ging van plek vijf naar plek drie.

Mocht Brunel deze etappe winnen, het Spaanse Mapfre tweede worden en de Chinese boot Dongfeng derde, dan wordt de race tussen Gothenburg en Den Haag een spetterende finale. Alle drie de boten hebben bij het begin van de race dan evenveel punten. Tot het zover is moet eerst de huidige race worden uitgevaren. De verwachting is dat de boten vrijdag in de Zweedse havenstad aankomen. De nachtelijke escapades van Team Brunel werden prachtig op beeld vastgelegd:

Tussenstand van de tiende etappe:





In elke plaats die de race aandoet worden er ook de zogenoemde inport gehouden. Bij een gelijke stand in het eindklassement zijn deze doorslaggevend om te bepalen wie de winnaar van de Ocean Race wordt. Mochten er tenminste twee boten bij aankomst in Stockholm bovenaan het klassement staan met hetzelfde aantal punten, dan zijn deze havenraces niet meer van belang voor de eindklassering. Wie van de lijstaanvoerders in de race tussen Gothenburg en Den Haag de meeste punten haalt wint de Volvo Ocean Race. Voor de havenkoers in Scheveningen staat natuurlijk nog wel de eer op het programma.

