Jochem Myjer in de race voor cabaretprijs Poelifinario

LEIDEN - De Leidse cabaretier Jochem Myjer is genomineerd voor de Poelifinario met zijn voorstelling 'Adem in, adem uit'. Dat maakte de VSCD-Cabaretjury donderdagochtend bekend. De prijs wordt uitgereikt aan theatermakers met het meest indrukwekkende programma van het afgelopen theaterseizoen.

Over de nominatie van Myjer zegt de jury: 'In zijn zesde voorstelling is Myjer als altijd energiek, maar de drukte in zijn hoofd uit zich niet alleen in zijn enorme repertoire aan ijzersterke imitaties. Zijn oprechtheid klinkt door in persoonlijke, gevoelige liedjes en ontroerende verhalen die vol overgave worden verteld. De thematiek is geschoeid op zijn hartstochtelijke liefde voor de natuur, en dan met name voor zijn inspiratiebron Texel. De voorstelling, technisch zeer hoogstaand, is tot in de puntjes doordacht en uitgevoerd, ademt inhoudelijk entertainment en staat bol van de aanstekelijke positiviteit.'

Ook De Alex Klaasen Revue met de voorstelling Showponies is in dezelfde entertainment categorie genomineerd voor de cabaretprijs. Genomineerd in de categorie engagement zijn stand-upcomedian Tim Fransen met de voorstelling Het kromme hout der mensheid, cabaretier Richard Groenendijk met Om alles! en cabaret- en muziekduo Veldhuis & Kemper met Geloof ons nou maar.



Winnaar Poelifinario, categorie kleinkunst

Joost Spijkers is met Spijkers II genomineerd en ook meteen de winnaar van de Poelifinario in de categorie kleinkunst. De jury vond zijn programma zo sterk dat hij als enige naar voren is geschoven. Ook zijn vijf voorstellingen voor de Neerlands Hoop 2018 genomineerd. Deze prijs is voor de meest veelbelovende theatermaker(s) met het grootste toekomstperspectief.

De Poelifinario en Neerlands Hoop zijn in 2003 door Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) in het leven geroepen. De Cabaretjury bestaat uit voorzitter Nico Baars (WestlandTheater De Naald), Audrey Bolder (regisseur), Esther Hammink (Theaterhotel Almelo), Lineke Kortekaas (Theater De Koornbeurs), Koen Thomas van Leeuwen (journalist Theaterkrant), Charlotte Louwers (Theater De Bussel) en Rob van Wijk (Theater de Stoep).

De Cabaretprijzen worden op maandagavond 1 oktober in Den Haag uitgereikt bij Diligentia. De Poelifinario werd eerder gewonnen door Theo Maassen, cabaretgezelschap Niet uit het raam en André Manuel.

