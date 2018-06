Deel dit artikel:











Eenjarige bordercollie Fleur al een week vermist: 'We zijn radeloos' Bordercollie Fleur is vermist | Foto: Facebook Marco de Jong

VOORHOUT - 'Help alsjeblieft mee zoeken. We zijn radeloos.' Vanaf hun vakantieadres in Portugal doen Marco en Claudia de Jong een emotionele oproep. Hun hond, de bordercollie Fleur van een jaar oud, is sinds vrijdag ineens verdwenen. Fleur is weggelopen van haar logeeradres in Voorhout nadat zij vermoedelijk ergens van geschrokken is.

'Mijn vrouw en ik zijn met twee van onze bordercollies op vakantie in Portugal. Vijf van onze bordercollies hebben wij bij een vriend ondergebracht die de vakantieopvang zou verzorgen', vertelt Marco. 'Een van die bordercollies, Fleur, is afgelopen vrijdag ineens verdwenen. We vermoeden dat zij is geschrokken van iets en daardoor de benen heeft genomen.' De grote hobby van Marco en Claudia is schapendrijven met hun bordercollies. Fleur was net gestart met trainen om mee te doen aan de European Nursery Championship, het Europees Kampioenschap schapendrijven voor bordercollies tot drie jaar in maart 2019.

Oproepjes en zoektochten Marco en Claudia plaatsten zaterdagochtend een oproep op Facebook om uit te kijken naar Fleur en die oproep werd massaal gedeeld, ruim 4500 keer. 'We hebben meerdere instanties ingelicht en er hebben ruim dertig vrijwilligers en vrienden al gezocht naar Fleur, maar niks. Geen teken van leven en ook geen zichtmeldingen. Ondertussen zijn we radeloos.' Voor Marco en Claudia is het extra lastig omdat ze nu in Portugal zitten en daardoor niet mee kunnen helpen met zoeken. 'We zijn met de auto in Portugal en de ouders van Claudia van in de zeventig zijn ook mee. We zijn dus niet zomaar thuis.'