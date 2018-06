Deel dit artikel:











Niet naar het WK: Liers café beleeft EK 1988 opnieuw Café Delierious is ondanks de afwezigheid van het Nederlands elftal compleet Oranje | Foto: Dennis van Schie

DE LIER - Oranje is dit jaar niet van de partij bij het WK Voetbal in Rusland, maar toch is café Delierious compleet in het oranje gehuld. Onder het motto 'Nu niet bij het WK? Dan terug naar het gouden EK' beleeft het café alle wedstrijden van het EK van 1988 opnieuw.

Uitbater Kees van der Zijden geeft tegenover mediapartner WOS toe dat hij het idee heeft overgenomen van een kroeg in Elburg. Daar zetten dezelfde tactiek in om de leegte in de horeca vanwege de afwezigheid van het Nederlands elftal tijdens het WK op te vullen. In zoveel mogelijk opzichten gaat het café terug naar 1988 toen Nederland het EK won in Duitsland. Zo heeft Van der Zijden moeite gedaan om alle videobanden met de wedstrijden van dat EK in handen te krijgen. 'En met het originele Nederlandse commentaar', geeft hij aan. Tekst loopt door na video.



'We gaan op alle zaterdagen gedurende het WK terug naar die mooie tijd! Waar was jij tijdens deze vijf EK-wedstrijden en waar heb je ze gekeken? Iedereen heeft waarschijnlijk z'n eigen verhaal!'

Ook wedstrijden WK Rusland 'We gaan op alle zaterdagen gedurende het WK terug naar die mooie tijd! Waar was jij tijdens deze vijf EK-wedstrijden en waar heb je ze gekeken? Iedereen heeft waarschijnlijk z'n eigen verhaal!' Naast het terugblikken op de mooie prestatie van het Nederlands elftal, kijkt het café natuurlijk ook naar de actuele WK-wedstrijden. LEES OOK: Niet getwijfeld over België: Zuid-Holland juicht vooral voor Rode Duivels tijdens WK Voetbal