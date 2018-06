Een stukje maan aanraken, het kan bij het Museon

Het stukje maansteen in het Museon in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - In het Museon in Den Haag is een unieke maansteen te zien. De museumbezoekers mogen de steen ook aanraken, iets wat bij de meeste andere maanstenen op aarde streng verboden is. Zangeres Maan en ruimtevaarder André Kuipers waren donderdag bij de onthulling aanwezig.

Oud-wethouder Karsten Klein was vorige maand speciaal naar Houston gevlogen om de steen op te halen. De stad in Texas is de thuisbasis van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De steen is in december 1972, met nog honderden andere stenen, meegenomen door astronauten Eugene Cernan en Harrison Schmitt. Die twee zijn de laatste mensen die op de maan hebben rondgelopen. De 'Haagse steen' weegt ongeveer 25 gram en is zo'n 3,8 miljard jaar oud. Hij maakt deel uit van een tentoonstelling over de ruimte.



Maansteen Rijksmuseum bleek nep

Het is niet de eerste keer dat een Nederlands museum een maansteen presenteert. Het Rijksmuseum had er ook eentje in bezit. Oud-premier Drees had die gekregen van de Amerikaanse ambassadeur, kort na de eerste maanlanding van Neil Armstrong en Buzz Aldrin. Dat gebeurde tijdens een bezoek van Armstrong en Aldrin aan Amsterdam in oktober 1969. De steen was nep. Het was een versteend stukje hout, bleek in 2009.