Leidenaren opgepakt na diefstal uit boten in Sassenheim

SASSENHEIM - In Sassenheim zijn twee Leidenaren opgepakt die ervan worden verdacht spullen gestolen te hebben uit boten langs de Vaartkade. Dat schrijft de politie Noordwijk-Teylingen op Facebook. Volgens de politie maken de Leidenaren van 23 en 35 jaar oud deel uit van een grotere groep die de gemeente Teylingen en de politie al langere tijd willen aanpakken.

Een getuige zag de Leidenaren, die zich verdacht gedroegen, in de buurt van de Vaartkade. Ook zouden de mannen goederen vanaf de boten naar een auto hebben gebracht. Volgens de politie had een van de verdachten inbrekersspullen bij zich. Bovendien werden in de auto spullen gevonden die uit een boot afkomstig kunnen zijn.

Sinds ongeveer twee maanden ligt in de buurt van het eiland Koudenhoorn in Warmond een geïmproviseerd eiland dat is gemaakt van meerdere boten. Volgens de politie zorgt een groep van zes tot tien personen vanaf het boteneiland voor overlast. De groep intimideert andere watersporters en kan in verband worden gebracht met meerdere diefstallen uit boten, aldus de politie.



'Overlast stoppen' zegt de burgemeester

Volgens burgemeester Carla Breuer heeft het stoppen van de overlast voor de gemeente en politie prioriteit. 'Er staan volgende week met de Kaagweek bijzondere activiteiten voor de deur. Dat is een mooi feest dat we graag met z'n allen zonder overlast willen vieren', schrijft de burgemeester op Twitter.

Volgens teamchef Henk Woppenkamp van politie Noordwijk-Teylingen is de ontstane situatie absoluut onwenselijk en moet het een halt toegeroepen worden. 'Daarom zijn wij in nauw overleg met de gemeente over hoe we deze groep aan gaan pakken', licht hij toe. 'Vooruitlopend op het plan van aanpak wordt er door ons extra gesurveilleerd in de omgeving en roepen wij mensen op direct 112 te bellen bij verdachte situaties. Een melding van een alerte burger is ook de reden dat wij de twee verdachten hebben kunnen aanhouden.'