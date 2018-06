Deel dit artikel:











ADO kijkt naar Chinese voetballers, maar noemt komst Zhang Yuning 'voorbarig' Zhang Yuning in het shirt van Vitesse (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Op social media wordt de 21-jarige Chinese international Zhang Yuning met ADO Den Haag in verband gebracht. Volgens technisch manager Jeffrey van As is het 'geen verrassing' dat voetballer aan de Haagse club gelinkt wordt, 'want we zijn al langer op zoek naar een Chinese versterking', laat Van As aan Omroep West weten. 'Maar dat zijn naam valt, is wat voorbarig.'

'We onderzoeken het halen van een Chinese voetballer al langer. Het moet wel een eredivisiewaardige speler zijn, waar wij iets aan hebben', zegt Van As. 'Dat de naam van Zhang Yuning valt, is voorbarig. Hij heeft overigens wel bewezen het niveau van de eredivisie aan te kunnen, maar er is geen contact met hem, WBA of zijn management geweest.' Nederland is geen onbekend land voor Zhang, die de voorkeur heeft in de spits te spelen. Hij begon in 2008 in de jeugdopleiding van Hangzhou en tekende na een aantal stages bij Vitesse een contract in Arnhem, waar hij in 2016 als 19-jarige zijn debuut maakte. Na een jaar verkaste hij naar het Engelse West Bromwich Albion, dat hem meteen verhuurde aan Werder Bremen.

Exposure in China Een Chinese speler betekent voor ADO en de Chinese grootaandeelhouder United Vansen meer publiciteit en exposure in China. Zhang wordt in eigen land gezien als toptalent en heeft inmiddels negen interlands gespeeld. De komst van de 21-jarige speler zou voor beide partijen interessant zijn. De samenwerking tussen ADO en UVS verloopt goed. Zo is directeur Mattijs Manders net terug van een werkbezoek aan Beijing. Hij besprak onder meer de toekomst van de Haagse voetbalclub. Eerdaags zal hij hier meer over toelichten. LEES OOK: Oud-doelman van ADO Den Haag Gino Coutinho verkast naar NEC