Verdachte plofkraak Bodegraven aangehouden

Er wordt onderzoek gedaan naar de plofkraak in Bodegraven. (foto: MediaTV)

BODEGRAVEN - De politie heeft een man uit Bodegraven aangehouden voor een plofkraak op een geldautomaat in winkelcentrum Vromade afgelopen 11 januari. De 34-jarige man werd maandag opgepakt.

De man probeerde voor de politie te vluchten maar viel en kon door de agenten meegenomen worden naar het bureau. Tijdens een huiszoeking in de woning van de verdachte is een grote hoeveelheid telefoons, simkaarten en geld in beslag genomen.

De recherche doet verder onderzoek naar de mededader van de plofkraak. Ook wordt onderzocht of de aangehouden verdachte betrokken is bij andere plofkraken in de regio.



Opgeblazen geldautomaat

Op 11 januari van dit jaar probeerden twee personen een geldautomaat open te breken in winkelcentrum Vromade. Rond 4.20 uur hoorden omwonenden van het winkelcentrum breek- en ontploffingsgeluiden bij de snackbar. Als de politie arriveert blijkt dat de geldautomaat is opgeblazen.

