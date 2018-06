Lugdunum: de sleutel voor ADO Den Haag om de stad Leiden te openen

LEIDEN - ADO Den Haag begint het seizoen net als vorig jaar met een oefenwedstrijd in Leiden. Op zaterdag 30 juni zal scheidsrechter Dick Jol op sportpark de Kikkerpolder ervoor zorgen dat het treffen tussen de nummer zeven van de eredivisie en Lugdunum in goede banen wordt geleid. Het is daarnaast voor ADO een uitgelezen kans om zich te tonen aan het Leidse voetbalpubliek.

'Zelf ben ik een Roodenburg-man', zegt manager voetbalzaken van ADO Den Haag Jeffrey van As. 'Fons Groenendijk is van UVS net als Erik Falkenburg. Dan heb je nog Mats van Kins uit Leiderdorp en volgens mij is Thijmen Goppel daar ook geboren. Vorig jaar hadden we ook nog Randy Wolters. Dat is een echte Lugdunum-man. Dankzij hem is het allemaal gaan rollen.'

Er zit dus sinds een paar seizoenen een grote Leidse enclave bij de club uit de hofstad. 'Dat was vorig seizoen inderdaad een van de redenen om een wedstrijd in Leiden te spelen', verklaart de geboren Leidenaar Van As. 'Dit jaar nam Lugdunum al weer vroeg contact met ons op, of het dit jaar weer mogelijk was om te spelen tegen ADO. Ik heb het even met de technische staf overlegd. Het was vorig jaar allemaal zo goed geregeld, dat ze vrijwel meteen ja zeiden.'



Al 55 jaar geen profclub meer

Voor ADO is Leiden ook een wingebied. De stad heeft al meer dan 55 jaar geen profclub meer en de seizoenkaarthouders die er wonen zijn voornamelijk voor Feyenoord en Ajax. De jeugdspelers die bij de club uit de Hofstad afvallen, verkassen veelal naar de grote amateurclubs in de Bollenstreek. Hierdoor is de binding tussen de Sleutelstad en de residentie op voetbalgebied niet optimaal.

Dan zeggen dat ze voor een topclub zijn, maar ook voor ADO Den Haag. ex-prof Houssin Bezzai

'Het is natuurlijk ook vanuit commercieel oogpunt aantrekkelijk om een wedstrijd in Leiden te spelen', gaat Van As verder. 'Je probeert met zo'n wedstrijd toch nieuwe sponsoren en seizoenskaarthouders te trekken. Voor Ajax en Feyenoord zijn mensen al van kleins af aan. We weten dat daar moeilijk tussen is te komen. Maar qua marketing is Leiden wel een ander gebied dan bijvoorbeeld Leidschendam of Voorburg. Er zit meer rek in.'

Lugdunum-speler en ex-prof Houssin Bezzai kan zich wel vinden in de woorden van Van As. 'Dat merkte ik toen ik speler van Sparta was. Het zijn voor de jeugd toch helden die dichtbij komen. Je kan dan enthousiasme creëren. Persoonlijk contact blijft de jeugd bij. Dan zeggen dat ze voor een topclub zijn, maar ook voor ADO.'



Ex-international Tim de Cler

De bekendste speler van Lugdunum; ex-international Tim de Cler onderschrijft dit. 'De kinderen veel aandacht geven', weet hij nog van zijn eigen profcarrière. 'Relax een praatje houden, handtekening zetten. Dat is vorig seizoen met de spelers van ADO goed gegaan. Daarnaast speelt het natuurlijk ook mee dat er spelers met een Leidse achtergrond rondlopen. Dan zien de jonge voetballers profspelers die uit dezelfde stad komen. Dat denken ze dat wil ik ook. Dat zijn goede voorbeelden voor de jeugd.'

De mensen in Leiden dragen ADO een warm hart toe Ex-prof Tim de Cler

Vorig jaar heeft het volgens De Cler geholpen dat ADO in de voorbereiding Leiden aandeed. 'ADO ligt zowat in mijn achtertuin. Ik weet dat veel mensen hier, de club een warm hart toedragen. Afgelopen seizoen hoorde ik ook vaker dan daarvoor dat er mensen naar een wedstrijd van ADO gingen kijken. Ik denk dat dat ook de insteek van Van As was.'

De Cler speelt helaas niet mee. 'Ben een tijdje geleden geopereerd aan mijn kruisband', zegt de voormalig back. 'Ik lig er zes tot negen maanden uit, maak er op mijn leeftijd maar negen van. Zijn maatje bij Lugdunum Bezzai speelt wel. Voor de verdediger is de wedstrijd een festival der herkenning. 'Met John Nieuwenburg (fysiektrainer ADO red.) heb ik gevoetbald, Fons Groenendijk ken ik nog en onder Dirk Heesen heb ik bij Top Oss gevoetbald. Daarnaast werk ik ook samen met ADO in een project voor jongeren met een arbeidsbeperking.'



'Ik ben een oude bok'

Op het veld zal Bezzai worden omringd door een nieuwe generatie voetballers. 'Ik ben een oude bok', vertelt de 39-jarige lachend. 'We hebben allemaal nieuwe jongens aangetrokken. Die kunnen zich tijdens die wedstrijd ook presenteren aan hun nieuwe club.'

Die mening is ook Justo Rumling toegedeeld. 'Een nieuw trainer, een nieuwe groep en een schitterende tegenstander', zegt het bestuurslid van Lugdunum. De organisatie van de wedstrijd ligt in zijn handen. Naast de voordelen voor ADO, weet hij dat ook het voetbal in de Sleutelstad profiteert. 'Dit is natuurlijk ook belangrijk voor het Leidse voetbal. Meer media-aandacht, meer binding met de spelers die uit Leiden komen.'

Wanneer is de dag voor Lugdunum geslaagd? 'Als we winnen', lacht Rumling. 'Geintje, als het goed weer is en we geen narigheid hebben. Dat zou goede reclame voor het Leidse voetbal zijn.' Bezzai is het daar mee eens. 'Vorig seizoen was het natuurlijk al geslaagd. Dat kunnen we nu weer verbeteren. Dat er weer meer mensen komen. Zodat ADO elk jaar naar Leiden komt. Dat het een mooie traditie wordt.'



'Een biertje extra drinken'

Van As ziet ook andere voordelen. 'Het is voor een technisch directeur en de ADO-supporters fijn als de spelers weer voetballen. Daarnaast kan ik er heen fietsen en wellicht een biertje extra drinken', lacht hij.

