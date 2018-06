Vredesmars Hindoetempel geannuleerd, 'maar er komt wel een petitie'

DEN HAAG - De vredesmars die aanstaande zondag in de Schilderswijk gepland stond gaat niet door. Organisator Attry Ramdhani van de Haagse Hindoetempel Ram Mandir zegt weinig steun van de andere geloofsgemeenschappen te krijgen. Volgens hem wilden alleen de christelijke kerken en boeddhisten deelnemen, een aantal andere geloofsgemeenschappen liet het afweten. Om welke gemeenschappen het gaat wil hij niet zeggen.

De voorzitter wil de mars niet met maar een paar geloofsgemeenschappen laten doorgaan. 'De vredesmars wilden we juist zo breed mogelijk houden', legt hij uit. Met de vredesmars wilde de Hindoetempel om respect en verdraagzaamheid in de Schilderswijk vragen. In het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf zei Ramdhani eerder dat hij alle geloofsgemeenschappen had uitgenodigd om mee te doen.

Ramdhani heeft de hoop dat de geloofsgemeenschappen nog wel een gezamenlijke petitie gaan ondertekenen. 'We willen zoveel mogelijk mensen een petitie laten ondertekenen om tolerantie en resprect voor ieder geloof te creëren', aldus de voorzitter. Ramdhani zegt dat burgemeester Krikke binnenkort een werkbezoek aan de Hindoetempel zal brengen om over de petitie te praten.



Vernielingen

De Hindoetempel in Den Haag is in korte tijd meerdere keren het doelwit geworden van vandalen. Daarbij werden ondermeer de ruiten van het gebedshuis vernield. Medewerker Radjin Ramdhani noemde de vernielingen aan de tempel 'ontzettend triest'. Na het ingooien van ruiten van de hindoetempel kondigde een Hindoestaande motorclub aan naar de Schilderswijk te komen om het gebedshuis een hart onder de riem te steken. Uiteindelijk werd dit protest afgelast.

