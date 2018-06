Gevolgen verbreding A4 voor landschap en milieu nog niet duidelijk

DEN HOORN - Het is nog niet duidelijk wat een eventuele verbreding van de Rijksweg A4 tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel voor gevolgen heeft voor het provinciaal landschap en het milieu en geluid. Dat moet worden onderzocht in een zogenoemde milieu-effect rapportage. Pas na dat onderzoek wordt duidelijk of de verbreding ook echt mag worden uitgevoerd.

Dat meldt gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) volgens mediapartner WOS in antwoord op vragen van de provinciale PvdA-fractie. Vermeulen is namens de provincie en de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) nauw betrokken bij het overkoepelende project, waarbij de gehele A4 in Haaglanden wordt aangepakt.

Woensdagavond was er in Den Hoorn een inloopavond over het A4-project. Volgens een woordvoerster van de provincie waren daar zeventig à tachtig bewoners. 'Behalve mensen die daar dagelijks in de file vaststaan, waren er ook bewoners van het buurtschap Hodenpijl, die nu al geluidsoverlast ervaren.' De avond verliep volgens de woordvoerster in goede sfeer: 'Er was veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.'

