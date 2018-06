N11 tussen Leiden en Bodegraven komende twee weekenden dicht

ALPHEN AAN DEN RIJN - Wie de komende twee weekenden met de auto gebruik wil maken van de N11, de weg tussen Leiden en Bodegraven, moet omrijden. De weg wordt namelijk dit weekend tussen Leiden en Alphen aan den Rijn afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weekend daarna is het tweede gedeelte van de weg, van Alphen naar Bodegraven, aan de beurt.

Van vrijdag 15 juni 21.00 uur tot en met zondag 17 juni 08.00 uur is de N11 in beide richtingen afgesloten tussen de afrit bij containerhaven Alpherium in Alphen aan den Rijn en het kruispunt bij bierbrouwerij Heineken in Zoeterwoude. Een weekend later gaat het andere deel van de N11 op de schop, in beide richtingen tussen Alphen en de aansluiting met de A12 bij Bodegraven. De op- en afrit van en naar de A12 is eveneens afgesloten in het weekend van 22, 23 en 24 juni.

Het is de bedoeling dat de N11 één keer per jaar op deze wijze afgesloten gaat worden om onderhoud uit te voeren. In het najaar volgt opnieuw een weekendafsluiting in twee delen, maar dat is dan alleen 's nachts en 's ochtends. Voorheen werd er vrijwel ieder weekend gewerkt aan de N11. De werkzaamheden worden vanaf nu uitgevoerd op vier momenten in het jaar.

