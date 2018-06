Leidse horeca-ondernemingen geven vervolg aan eigen koksopleiding

LEIDEN - Het is uit nood geboren. De eigen koksopleiding van Horeca Groep Leiden. De zogenoemde HGL Academy blijkt zo'n succes dat de Brasserie Groep zich heeft aangesloten en er nu zelfs een vervolgopleiding is gekomen. Met een diploma Basiskok op zak kan je nu ook doorleren voor Zelfstandig Werkend Kok, niveau 3.

En dat is goed nieuws voor de in totaal tien (binnenkort elf) horeca-ondernemingen van Horeca Groep Leiden en de Brasserie Groep. Want het werd volgens Bertus Friedhoff van HGL steeds moeilijker om gemotiveerde leerlingen te vinden: 'De horeca groeit en de scholen kunnen de vraag niet meer aan. Dus daarom zijn we zelf begonnen met een opleiding.'

Het voordeel is dat de leerlingen minder vaak in de schoolbanken zitten. Bovendien haken deze leerlingen minder snel af volgens Erwin van Heeringen van de Brasserie Groep omdat ze bewust een keuze maken om in de keuken te gaan staan: 'Leerlingen die beginnen komen terecht in een bedrijfssector waar je hard moet werken en daar verkijken ze zich nog wel eens op.'



Baangarantie

Leerling Desanne Boin kan dat beamen: 'Ja het is af en toe wel echt vermoeiend. Maar als ik thuiskom dan ben ik toch altijd blij dat ik ben geweest. Ik kom altijd met een glimlach terug. Dit is helemaal mijn ding. Ik zit helemaal goed hier.'

Als de opleiding is afgerond volgt daar automatisch een baan uit. Friedhoff: 'Als je je diploma hebt dan hebben wij in principe plek, want daar gaan wij plek voor maken.'

