Team Brunel wint in Gotenburg, spannende finish in Scheveningen

Na een bloedstollende race kwam Team Brunel donderdagavond om 22.42 uur binnen in de haven van Gotenburg. Mapfre finishte op maar twee minuten achterstand.



De race om de wereld begon vorig jaar oktober in het Spaanse Alicante. Daarna voeren de boten via Lissabon naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Na een reis om de wereld komen ze over anderhalve week aan in Den Haag. Zie de gehele route van de Ocean Race in de afbeelding hieronder.



Route Volvo Ocean Race (Afbeelding: Volvo Ocean Race)

In de Omroep West-serie Volvo Ocean Race, de finish in Scheveningen, blikken we vooruit op de aankomst van de grootste zeilrace ter wereld in de Scheveningse haven.

[youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=p-vXp0CPu18]

MIS NIETS VAN DE VOLVO OCEAN RACE VIA OMROEP WEST

LEES OOK: