Mooiste Oranjestraat kleurt niet dit WK

DEN HAAG - Het WK voetbal in Rusland is donderdag begonnen. En Nederland doet niet mee. Hoe gaan ze daarmee om op de Haagse Marktweg, de straat die vier jaar geleden werd uitgeroepen tot mooiste Oranjestraat van Nederland?

Een gure wind waait donderdag door de Marktweg in de Haagse wijk Transvaal. De straat ligt er kil en verlaten bij. Hoe anders was dat beeld hier vier jaar geleden tijdens het WK voetbal in Brazilië. Toen was de Marktweg van onder tot boven versierd met oranje spandoeken, slingers en andere versieringen. En elke dag werd er gezamenlijk voetbal gekeken.

Op straat komen we een paar buurtbewoners tegen. Zij beamen dat het contrast met vier jaar geleden wel erg groot is. 'Maar wat wil je', zegt een van hen, 'Nederland doet na het EK van twee jaar geleden wéér niet mee.'



WK supporters niet welkom in buurtcafé Wilco

Toch zijn sommige bewoners in de straat wel van plan om wedstrijden van het WK te bekijken, in plaatselijk café Wilco. Een Marokkaanse bewoner vertelt: 'Dan kunnen we daar allemaal naartoe en juichen voor Marokko'. Dat land heeft het WK wél gehaald.

Maar van grote schermen in café Wilco is geen sprake. De uitbater van het café heeft er nog steeds goed de ziekte in dat Nederland niet meedoet. 'Er komt niet één wedstrijd hier in het café op grote schermen. Als Nederland niet meedoet heb ik geen zin om naar het WK te kijken. Als mensen het willen zien gaan ze maar lekker thuis kijken.'



Dan de Nederlandse Leeuwinnen

De stamgasten in zijn café denken er iets minder radicaal over. Zij gaan wel kijken naar het WK, maar kiezen alleen de topwedstrijden uit, zoals Spanje-Portugal. En Finland natuurlijk, vanwege de haka, een imponerende dans die het Finse voetbalelftal altijd voorafgaand aan een wedstrijd laat zien.

Echt veel vertrouwen in een spoedige wederopstanding van Nederlands mannenelftal hebben de aanwezige stamgasten niet. Dan de Nederlandse Leeuwinnen! Daar zijn ze het erover eens, die vrouwen doen het veel beter dan de mannen. 'En dan zeggen veel mannen dat ze geen damesvoetbal willen kijken. Nou, ik smul ervan van een paar hoor.'

LEES OOK: ‘Ik baal, maar ik ben ook trots op oranje’