HTM op weg naar volledig elektrisch buspark

DEN HAAG - HTM-Buschauffeur Michael Veele kijkt wat verwonderd naar zijn ‘cockpit’. Een alarm schalt door de bus en hij heeft geen idee waar het vandaan komt. Het blijkt een probleempje met de oplader te zijn. Michael rijdt een hybride bus vandaag. Half elektrisch, half diesel. HTM zet vier van deze bussen in tijdens de finish van de Volvo Ocean Race.

Elektrische bussen zijn de toekomst voor HTM. Na 2020 moet de hele busvloot van honderd bussen zijn vervangen met volledig elektrische. ‘Nu rijden we op aardgasbussen en dat is natuurlijk al veel milieuvriendelijker dan diesel’, zegt Ernst Moeksis van HTM. ‘Maar met elektrisch gaat onze uitstoot naar nul’.

Eind dit jaar gaan er acht rijden op de lijn naar het Norfolkterrein. Die zijn besteld, maar nog niet beschikbaar. Volvo, naamgever van de Volvo Ocean Race, maakt ook bussen en daarom mocht HTM er vier lenen. ‘Dan kunnen onze chauffeurs ervaring opdoen, want zo’n elektrische of hybride rijdt toch anders’.



‘We zijn van de vertraging af’

Daar kan Michael Veele over meepraten. ‘Neem bijvoorbeeld het optrekken. Bij een dieselbus of eentje op gas hebben we altijd minimaal één seconde vertraging. Als we hier het gaspedaal intrappen schiet hij meteen naar voren. Daar moeten we wel even aan wennen, zeker voor mensen kinderwagens of omaatjes’ .

Veele rijdt de bus soepel en probleemloos door Den Haag. ‘We hebben er geen speciale opleiding voor gehad, gewoon een uitleg. Onze opleiding was die tot buschauffeu, en daar moet je ook gewoon genoeg aan hebben vind ik’, zegt Veele. Hij keert de lange Volvo keurig op de strandweg in Scheveningen.



Bus aan de bovenleiding

Elektrische bussen hoeven niet te tanken, maar de accu moet wel vol. De Volvo-bus doet dat in zo’n vijf minuten bij een overmaatse laadpaal. De bussen van de Nederlandse fabrikant VDL die HTM heeft gekocht gaan dat anders doen. ‘Het leuke is dat HTM ook trams heeft rijden, dus we hebben veel verstand van elektriciteit. Dat kunnen we nu prima toepassen’, zegt Moeksis. De bus hoeft niet per se aan een draadje. Het is mogelijk om stroom te tappen van de bovenleiding van de trams. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren weet hij nog niet.

In totaal heeft HTM honderd bussen die vervangen moeten worden. Het gaat even duren voordat dat helemaal is gedaan. Daar is een reden voor. Ernst Moeksis: ‘De techniek verandert enorm snel. Daarom kopen we steeds kleine aantallen zodat we altijd met de modernste bussen rijden.’



