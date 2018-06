Wereldrecordpoging Solar Boat Team gaat niet door

DELFT - De recordpoging van het Solar Boat Team van de TU Delft om het wereldsnelheidsrecord voor zonneboten te verbreken, gaat niet door. Het team zou maandag 18 juni een poging doen op de Willem-Alexander Roeibaan in Zevenhuizen, maar heeft die moeten afgelasten vanwege grote schade aan de boot.

Tijdens een testvaart afgelopen maandag, bleek het stuursyteem niet goed te werken. 'Er kwam plotseling veel kracht op het systeem. Zo veel, dat de boot het niet aankon. De draagvleugel brak af en er ontstond een scheur in de romp', vertelt Paul Schellekens van het Solar Boat Team.

En dat is flink balen voor het team, dat al weken werkt aan de zelf ontworpen boot. Toch staan ze daar niet te lang bij stil: 'We zetten alles op alles om de boot klaar te maken voor de volgende race', aldus Schellekens. 'Die is al over acht dagen, dus we werken dag en nacht door.'



Risico van het vak

Het is niet de eerste keer dat er problemen waren met de boot. Eerder werd de race al een week uitgesteld, vanwege problemen met de motor. Risico van het vak, volgens Schellekens: 'Dat hoort erbij als je met innovaties werkt. Daarom voeren we ook al die tests uit. Zo kunnen we de boot alleen maar verbeteren.'

Schellekens hoopt dat de boot weer vaarklaar is voor deelname aan de Solar Sport One-competitie. Dit wereldkampioenschap voor zonneboten bestaat uit vijf races die in Monaco en in Nederland gehouden worden. De eerst volgende race is op 22 en 23 juni in Purmerend: 'En daar zullen we met een verbeterde boot aan meedoen!', aldus een optimistische Schellekens.

LEES OOK: Forse vernielingen bij roeibaan: zeker 15.000 euro schade