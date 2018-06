Deel dit artikel:











Grand Opening van SOZA Den Haag Het voormalig Ministerie van Sociale Zaken. Foto: Maarten Brakema

DEN HAAG - Jonge Hagenaars en statushouders onder één dak: donderdag was de officiële opening van een bijzonder gebouw aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag. Het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is omgebouwd tot een pand waar vluchtelingen met een verblijfstatus en Hagenaars samen wonen.

De feestelijke opening werd verricht door onder anderen Bart Meijer van MRPD, Hans Meurs van VORM en wethouder Joris Wijsmuller. In het voormalig ministerie zijn niet alleen woningen gebouwd. Een deel van het pand is omgetoverd tot een plek waar gewerkt kan worden. Sociale ondernemers, maatschappelijke organisaties en creatieve initiatieven gaan er samen met statushouders en buurtbewoners een 'bruisende community creëren', stelt de ontwikkelaar. Daarnaast is er plaats voor beginnende bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van cyber security.

LEES OOK: Eerste woningen in voormalig ministerie zijn klaar