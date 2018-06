Deel dit artikel:











ZOETERMEER - Een woning aan de Heijermanshove in Zoetermeer is donderdagmiddag rond 16.00 uur overvallen. Volgens de politie is er een slachtoffer gevallen. Hij werd in zijn huis overvallen door drie mannen. Twee van de overvallers dragen een grijs vest en capuchon. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.