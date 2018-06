Al waren gevoelens wederzijds, OM eist toch straf tegen zorgverlener

DEN HAAG - 'De wet is kristalhelder: het mag niet.' De officier van justitie vindt dat een begeleider van een gehandicapte 49-jarige vrouw uit Den Haag een werkstraf verdient voor de seksuele handelingen die hij bij haar uitvoerde. Dat de vrouw er om vroeg en verliefd was op de zorgverlener, doet er volgens de officier niet toe.

De 63-jarige man uit Leidschendam werkte als woonbegeleider bij een antroposofisch woonproject in Den Haag voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Hij had een vrouw onder zijn hoede die in een rolstoel zit en met grote spraakproblemen kampt. De ontucht begon ermee dat hij haar schouders masseerde. Na vier weken begon hij ook haar borsten te masseren en uiteindelijk betastte hij haar ook in haar schaamstreek.

Volgens de verdachte deed hij het allemaal op haar verzoek. 'Ze was verliefd op mij', vertelt hij de Haagse rechtbank donderdag. 'Zij wilde ook alleen door mij geholpen worden. Ik vond het niet erg om het te doen.' De Leidschendammer erkent tijdens de zitting dat hij ook 'gevoelens voor haar' had.



Instelling hanteert zero-tolerance beleid

De ontucht kwam aan het licht toen de vrouw haar verliefde gevoelens voor de woonbegeleider besprak met iemand anders in de instelling. Die vertelde, tegen de zin van de vrouw, de leiding daarover. De instelling hanteert een zogeheten 'zero-tolerance' beleid en stuurde de Leidschendammer de laan uit.

De officier van justitie wil donderdag bij de rechtbank wel aannemen dat de vrouw verliefd was op de zorgverlener uit Leidschendam. 'Er was sprake van een hechte band tussen beiden.' Maar de wet verbiedt óók dan seksuele handelingen tussen een zorgverlener en een patiënt. 'Zelfs als mensen het zelf willen.'



Volgens advocaat is er sprake van een liefdesrelatie

De advocaat van de Leidschendammer meent dat de seksuele handelingen wel waren toegestaan. Als er sprake is van een liefdesrelatie is tussen zorgverlener en patiënt, is dat volgens de wet niet strafbaar, meent de advocaat. Hij wijst er nog eens op dat het initiatief van uitging van de vrouw.

Maar volgens het OM is de vrouw afhankelijk van de Leidschendammer en daardoor was er sprake van een ongelijkwaardige verhouding. Ze eist een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke straf van drie maanden. Ook zou de Leidschendammer de komende twee jaar niet meer in de zorg mogen werken. Uitspraak over twee weken.

