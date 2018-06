West Wekker: het is Suikerfeest en inspiratie voor vaderdag

REGIO - Goedemorgen! De ramadan is voorbij en dat betekent: Suikerfeest! Dat wordt vrijdag groots gevierd in de Julianakerk in de Haagse wijk Transvaal. Verder in de West Wekker: een man ging er vandoor na zijn aanhouding, op zoek naar de purperreiger in Nieuwkoop en de leukste vaderdagstips voor je op een rijtje.

1. Suikerfeest!

Het is alweer dertig dagen geleden dat de ramadan begon en dat betekent: Suikerfeest! In de Julianakerk in de Haagse wijk Transvaal vieren ze dit groots, net zoals daar met het begin van de ramadan werd uitgepakt. Het eind van de ramadan wordt gevierd met allerlei suikergerechten en baklava.

2. Man ervandoor na aanhouding; politie lost waarschuwingsschot

De politie heeft gisteravond op het Julialaantje bij de Van Vredenburchweg in Rijswijk een man opgepakt die er na een aanhouding vandoor was gegaan. Daarbij is door de politie een waarschuwingsschot gelost. De man werd eerder op de avond in Den Haag staande gehouden. Waarvoor is niet bekend. Hij wist volgens een politiewoordvoerder aan zijn aanhouding te ontsnappen en ging er op hoge snelheid vandoor. In Rijswijk kon de man aangehouden worden.

3. Op zoek naar de bijzondere Purperreiger in Nieuwkoop

Vogelliefhebbers konden hun geluk niet op, gisteren bij de Nieuwkoopse Plassen. Zij gingen donderdag op zoek naar de bijzondere purperreiger. In de Nieuwkoopse Plassen broedt de op een na grootste kolonie purperreigers van Nederland. 'Het is bijna alsof je op safari bent in eigen land', aldus een van de vogelliefhebbers.

4. N11 tussen Leiden en Bodegraven komende twee weekenden dicht

Wie de komende twee weekenden met de auto gebruik wil maken van de N11 moet omrijden. De weg wordt namelijk dit weekend tussen Leiden en Alphen aan den Rijn afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. En de week erna tussen Alphen en Bodegraven.

5. Het is bijna Vaderdag!

Zondag is het Vaderdag! Geen idee wat je hem moet geven dit jaar? Wij hebben vijf tips voor je op een rijtje gezet. Leuke dingen die je met hem kunt doen in onze regio. Voor iedere vader wat wils!

Weer: perioden van zon, maar ook enkele stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 22 graden. Langs de kust wordt het íets kouder, door de zeewind.