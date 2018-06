Vijf vaderdagstips voor de allerliefste papa's

REGIO - Zondag is het Vaderdag! Geen idee wat je hem dit jaar moet geven? Wij hebben vijf tips voor je op een rijtje gezet. Leuke dingen die je met hem kunt doen in onze regio. Voor iedere vader wat wils!

1. Voor de vaders die zich even André Kuipers willen voelen

Droomde jouw vader er als klein jongetje (of nu nog steeds) al van om astronaut te worden? Dan is een bezoekje aan het Museon in Den Haag de allerbeste optie. Het museum heeft deze week namelijk een maansteen aan de collectie toegevoegd en het bijzondere is: je mag 'm aanraken!

Museon Den Haag, zondag geopend tussen 11.00 en 17.00 uur

2. Voor de barbecuevader

Is jouw vader de man die 's zondags het vlees snijdt en dan het liefst nadat het van een gloeiend hete barbecue komt? Dan is de Vaderdag Barbecue op de Olmenhorst in Lisserbroek een aanrader! Koop een grillpakketje, kies een plek en smullen maar!

Vaderdag Barbecue, De Olmenhorst, Lisserbroek, 18 juni

3. Voor de klassieke vader

Maak je jouw vader blij met Bach? Dan is een dagje Festival Classique het overwegen waard. Met je voetjes in het zand genieten van klassieke muziek!

Festival Classique, Scheveningen, 7 t/m 18 juni

4. Voor de voetbalvader

Baalt jouw vader ervan dat Oranje dit jaar niet van de partij is op het WK in Rusland? En verlangt 'ie terug naar de tijd dat Nederland nog de sterren van de hemel speelde? Neem hem dan mee naar café Delierious in De Lier. Onder het motto 'Niet naar het WK? Dan terug naar het gouden EK' wordt daar zaterdag (een vervroegd vaderdaguitje dus!) terugblikt op die wedstrijden.

Café Delierious, De Lier, iedere zaterdag van het WK