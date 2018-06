Deel dit artikel:











Eerste Witte Anjer Prijs naar trainer buddyhonden voor PTSS'ers Herman Pestman winnaar Witte Anjer Prijs | Foto: Nationaal Comité Veteranendag

DEN HAAG - De eerste Witte Anjer Prijs gaat naar Herman Pestman van het buddyhondenproject van KNGF Geleidehonden. De feestelijke uitreiking vond donderdag plaats in het statige Hotel des Indes in Den Haag. De speciale prijs is in het leven geroepen door het Nationaal Comité Veteranendag voor mensen die zich inzetten voor veteranen.

Herman Pestman uit Zaandijk is medeverantwoordelijk voor het buddyhondenproject van KNGF Geleidehonden waarbij honden worden opgeleid om veteranen met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) te ondersteunen. Herman werd genomineerd door KNGF-collega en veteraan Kees: 'Herman neemt onze opleidingshonden in huis, traint ze en geeft workshops aan cliënten. In korte tijd heeft hij zich de problematiek van onze doelgroep eigen gemaakt. Hij bereikte dat de buddyhond algemeen geaccepteerd is als hulpmiddel voor mensen met PTSS'.





'Positieve invloed op het leven'





Volgens voorzitter van de jury Jaap Rost Onnes heeft de winnaar het leven van een heleboel veteranen significant verbeterd. 'De afgelopen vijf jaar trainde hij 35 buddyhonden die een nieuw thuis kregen bij veteranen met PTSS.' 'Een hond biedt onvoorwaardelijke vriendschap en kan bijdragen aan de zelfstandigheid van hun baasje. Dit kan een enorme positieve invloed hebben op het leven een veteraan én op het gezin of zijn/haar omgeving'. Winnaar vindt prijs fantastisch





Winnaar Herman Pestman is heel blij met de prijs, maar reageert bescheiden. 'Voor mij is dit werk het mooiste wat ik kan doen. Vooral de combinatie met mensen is schitterend. Daar zit de beloning grotendeels al in, wat niet wegneemt dat ik het fantastisch vind deze prijs te mogen ontvangen'. Herman ontvangt een van wit albast gemaakte witte anjer en is eregast tijdens Veteranendag op 30 juni. De jury verkoos de winnaar uit 110 nominaties.