Op zoek naar de bijzondere Purperreiger in Nieuwkoop

NIEUWKOOP - Vier fluisterbootjes varen donderdag tussen het riet in de Nieuwkoopse plassen. In de bootjes zitten zo'n dertig enthousiaste natuurliefhebbers. Ze zijn meegenomen door Hans Blom, gids bij IVN Nieuwkoop, en op zoek naar de bijzondere purperreiger.

Het is de laatste excursie die natuurvereniging Nieuwkoop organiseert dit jaar. In de Nieuwkoopse plassen broedt de op een-na-grootste kolonie Purperreigers van Nederland. En dat is helemaal bijzonder als je bedenkt dat de vogel erg zeldzaam is in Nederland.

Hans Blom legt er donderdag van alles over uit. 'Let niet alleen op de kleur, dat purper, maar ook op zijn slangennek', zegt hij te midden van de bootjes.



Safari

Langs een vaart in een weiland, verscholen tussen de bomen, zijn de eerste purperreigers te zien. Ze vliegen af en aan om hun jongen eten te geven. 'Het is bijna alsof je op safari bent in eigen land', zegt een van de natuurliefhebbers. 'Dit is heel erg bijzonder.'

'Wat ook bijzonder is', zegt Hans, 'is de manier waarop de purperreigers hun nesten bouwen in Nieuwkoop. Vroeger lagen die nesten op de grond. Maar we hebben hier vossen. Dus moesten ze de nesten hoger gaan bouwen', legt hij uit. 'De natuur past zich zo snel aan. Prachtig.'



Excursie

Het is voorlopig de laatste reigerexcursie die het IVN aanbiedt dit jaar. Wie interesse heeft kan in het broedseizoen van 2019 weer meevaren.

