Deel dit artikel:











Steekincident in Wateringen; verdachten gevlucht Steekincident aan de Singel in Wateringen (foto: Regio15)

WATERINGEN - Aan de Singel in Wateringen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden. Volgens de politie gebeurde dat zeer waarschijnlijk in een woning aan de straat. Of er iemand gewond is geraakt, is nog onduidelijk.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het incident. Wat er precies gebeurd is, kon de politie nog niet zeggen. Er wordt door de politie uitgegaan van meerdere verdachten, die na het incident op de vlucht zijn geslagen. Op foto's is te zien dat er midden op de weg een steekvoorwerp ligt. Deze is door de politie inmiddels geborgen.