Zoetermeer is gul voor het goede doel: 55 mille in paar uur binnen 55 mille opgehaald voor het goede doel tijdens Charity Gala Dinner in Zoetermeer. (Foto: Omroep West)

ZOETERMEER - Zoetermeer is gul geweest. In een paar uur brachten prominente inwoners donderdagavond 55.500 euro op de plank. Dat gebeurde tijdens een goede doelen feest in Hofstede Meerzicht in Zoetermeer. Ruim honderd genodigden waren bij elkaar tijdens het dertiende Charity Gala Dinner dat traditioneel twee goede doelen steunt en ook het festival Bodega Norton Culinair in Zoetermeer.

Vorig jaar was de opbrengst nog iets hoger: 64.000 euro. Dit keer kwam er wel weer meer geld binnen dan in 2016 toen de opbrengst 49 mille was. De organisatoren Bert de Boer (directeur van Active Wine Group) en Ruud Steggerda (directeur Floravontuur) konden na afloop blij de cheque van 55 mille overhandigen aan Hilbrand Nawijn en Peter Hop van de twee goede doelen. Dat waren het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en de Stichting Tuingezel Support. Bij de eerste organisatie gaat het geld naar een upgrade van de behandelkamers op de acute opname. Stichting Tuingezel Support verzorgt in Zoetermeer een bijzondere vorm van dagbesteding voor mensen met dementie. Studenten van ROC Mondriaan stalen de show met hun bediening.

Met hulp van Bert van Leeuwen De opbrengst werd gerealiseerd dankzij veilingmeester en tv-persoonlijkheid Bert van Leeuwen uit Zoetermeer. Hij zette de gasten in Meerzicht aan tot hoge biedingen op items die waren aangeboden door het bedrijfsleven uit de regio. Onder de aanwezigen het college van burgemeester en wethouders, onder wie burgemeester Aptroot, en bekende ondernemers en regiogenoten als Harry Ballemaker (Sir Winston Casino), Ton Beije (Haaglanden Voetbal), Tineke Maas (directeur Stadstheater) Jacques van Doezem (ondernemer en Bas Terlingen (Stadstheater Zoetermeer). Ook was er een optreden van Big, Black & Beautiful.