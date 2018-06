'We zagen kraai hevig pikken op grijs hoopje', agenten redden jonge reiger in Zuiderpark

De agenten brachten de reiger naar de vogelopvang in de Heliotrooplaan. (Foto: Facebook politie Zuiderpark)

DEN HAAG - De politie heeft donderdag een jonge reiger in het Zuiderpark gered. Agenten kwamen het dier tegen tijdens hun surveillance.

'Wij zagen een kraai hevig pikken op een grijs gekleurd hoopje', laat één van de agenten weten. 'Dichtbij bleek het grijze hoopje een jonge reiger te zijn. Het diertje was erg verzwakt en kon niet meer vliegen.'

De agenten wikkelden de vogel in een deken en brachten de reiger vervolgens naar de vogelopvang in de Heliotrooplaan. 'Daar is hij onderzocht en bleek dat hij er met wat extra vitaminen en goede zorg weer bovenop zou komen.'