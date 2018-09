Deel dit artikel:













Politiebezoek na ludieke actie met geit: 'Het laatste dat ik wil, is het dier kwetsen' Foto: Website Van Scheijndel Fietswinkel

WESTLAND - Wat begon als een ludieke actie, eindigde donderdag met een bezoek van de politie. Een fietswinkeleigenaar in 's Gravenzande geeft een klimgeit aan de wielrenner die het vaakst een heuvel in Hoek van Holland beklimt. Maar het is bij wet verboden om een dier weg te geven als prijs.

'Het is gewoon een geintje en nu word ik beschuldigd van dierenmishandeling! Ik kan daar alleen maar keihard om lachen', vertelt Sander van Scheijndel, eigenaar van de fietswinkel. Ondanks dat het om een geintje gaat, stond de politie donderdag toch voor zijn deur. 'Ik heb twee stiefzonen die af en toe wat uitvreten. Dus ik dacht: daar gaan we weer! Toen bleken ze voor mij te komen. Ik heb tegen de agent gezegd dat het om een ludieke actie gaat. Het is echt niet zo dat de winnaar van mijn challenge een geit aan een touwtje krijgt.'

Klimgeit winnen bij ludieke actie De Maeslantkering Challenge begon als een geintje op Facebook, maar werd snel opgepikt door Westlandse wielrenners. Daarop besloot Van Scheijndel daarom een actie op touw te zetten. Degene die voor 30 september de heuvel op één dag het vaakst beklimt, zou een klimgeit krijgen. 'In wielrennen wordt degene die goed kan klimmen een klimgeit genoemd. Daarom besloot ik dit te doen.' De fietswinkel plaatste wel een kanttekening: de winnaar van de challenge moest de geit schenken aan een kinderboerderij.

'Wettelijk verboden' De ludieke actie schoot de Partij voor de Dieren in het verkeerde keelgat. Fractievoorzitter Carla van Viegen: 'Het is wettelijk verboden om dieren als prijs weg te geven. Het is niet in het belang van het dier als het gedumpt wordt.' Volgens Van Viegen maakt het niet uit dat het dier zou worden geschonken aan een kinderboerderij. 'Het is gewoon wettelijk verboden, ongeacht waar de geit heengaat. Daarom ben ik ook blij dat de politie heeft gehandhaafd.'

'Laatste wat ik wil, is dier kwetsen' Fietswinkeleigenaar Van Scheijndel weet nog niet wat hij nu gaat doen. 'Ik heb nu al beloofd dat de winnaar een geit krijgt. Dus ik kan niet zonder geit aankomen. Dus ik moet even kijken hoe ik dit ga oplossen. Maar het laatste dat ik wil is een dier kwetsen op wat voor manier dan ook.'