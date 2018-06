Allerlei suikergerechten en baklava, moslims vieren eind ramadan

DEN HAAG - Het was deze vrijdagochtend feest in de Haagse Julianakerk. Daar werd door moslims het eind van de ramadan gevierd. Het zogenoemde Suikerfeest markeert het eind van een maand lang vasten.

In de Julianakerk kwamen vanaf 9.00 uur 's ochtends zo'n honderd moslims samen om te genieten van het eerste ontbijt na de ramadan. 'Alle aanwezigen werden getrakteerd op allerlei suikergerechten en baklava', vertelt directeur Atalay Celenk van Juliana Plaza. 'Dat is allemaal gemaakt door de Julianakerk zelf. Hier komen moslims eten van allerlei afkomsten: Somaliërs, Turken, Marokkanen, Palestijnen en Surinamers. Deze plek is de huiskamer van Transvaal.'

'De ramadan is een periode dat je dankbaar bent voor wat je hebt', legt een Surinaamse man uit. Dat is belangrijk.' Ook een meisje geniet na de wekenlange vastentijd van al het lekkers in de kerk. 'De ramadan was best zwaar vanwege de warmte.'