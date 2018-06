Delftenaar verdacht van wurgen Mustafa Ates

DEN HAAG - Mustafa Ates, de 50-jarige Vlaardinger wiens lichaam op 22 juli 2017 gevonden werd op een parkeerplaats langs de Van der Kooijweg in Rijswijk, blijkt gewurgd te zijn.

Woensdag 20 juni moet een 48-jarige man uit Delft terecht staan. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van moord op de klusjesman met Turkse roots. Het gaat om een inleidende zitting waarbij gekeken wordt naar de stand van het onderzoek.

De moord op Ates, bijnaam: Mus Beton, is volgens De Telegraaf, gelinkt aan de dood van een andere man van Turks Nederlandse afkomst; de 41-jarige beveiliger Zeki Yumusak. Hij werd op 25 juli 2017 doodgeschoten in zijn auto in Rotterdam Zuid. Volgens de krant kenden de twee elkaar.



Beloning voor gouden tip

De politie gaat er van uit dat Ates niet vermoord is op de parkeerplaats in Rijswijk, alleen dat zijn lichaam daar is achtergelaten. Het OM loofde in de zaak een beloning uit van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak.





