Duizenden Turkse Nederlanders stemmen in Den Haag

DEN HAAG - Het is druk bij het stembureau in Den Haag waar Turkse Nederlanders hun stem kunnen uitbrengen voor de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije. Volgens Omroep West-verslaggever Maikel Coomans zijn al ruim 2000 Turkse Nederlanders gaan stemmen.

'Je moet stemmen. Je wil zorgen dat je invloed blijft houden in je moederland', vertelt één van de stemmers. 'Het blijft een moeilijke keuze, want in de oppositie zitten ook niet veel goede kandidaten', vult een andere Turkse Nederlander aan.

De stembureaus in Nederland - er staan ook bureaus in Amsterdam en Deventer - zijn tot en met dinsdag open. Stemmen kan van 09.00 tot 21.00 uur. In Den Haag kan dat bij het GIA Trade and Exhibition Centre.



'Handmatig stemmen geeft beter gevoel'

Niet alleen Turkse Nederlanders kunnen overigens stemmen in de Nederlandse stembureaus. Ook Turken uit andere Europese landen mogen hier in Nederland in een van de drie stembureaus hun stem uitbrengen.

'Ik vertrouw het niet om zover van mijn moederland te stemmen per post. Het handmatig stemmen bij een stembureau geeft mij een beter gevoel', zegt een stemmer.

Vervroegde verkiezingen Turkije

De zittende Turkse president Recep Tayyip Erdogan had de verkiezingen uitgeschreven. Eigenlijk zouden ze pas november 2019 worden gehouden.

Eén van de belangrijkste redenen om de verkiezingen te vervroegen is de economie, die tekenen van oververhitting vertoont. Experts verwachten dat de huidige economische groei niet volhoudt tot november 2019.



Turkse presidentskandidaten

Erdogan krijgt doorgaans veel stemmen in Nederland. Zijn belangrijkste tegenstanders zijn Muharrem Ince van de seculiere partij CHP, Selahattin Demirtas van de pro-Koerdische HDP en Meral Aksener van de liberale, hervormingsgezinde partij Iyi.