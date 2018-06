Deel dit artikel:











Niet werkend achterlicht aanleiding voor achtervolging Aanhouding in Rijswijk | Foto: Regio15

DEN HAAG - De man die donderdagavond na een waarschuwingsschot werd aangehouden in Rijswijk reed in een auto waarvan het achterlicht niet werkte. Daarom gaven agenten hem in de Delftselaan in Den Haag een stopteken.

De man - een 28-jarige Hagenaar - remde niet, maar ging er op hoge snelheid vandoor. Daarop zette de politie de achtervolging in. Die eindigde in het Julialaantje in Rijswijk. De man bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Hij is meegenomen naar het politiebureau.