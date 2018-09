Gerard P. over moord Maria: 'Geen woorden voor om het goed te praten'

DEN HAAG - 'Wat er is gebeurd en hoe ik ermee om ben gegaan... Er zijn geen woorden voor om het goed te praten'. Dat zei Gerard P. (44) vrijdag in de Haagse rechtbank aan het einde van de inleidende zitting in zijn zaak. P. had het idee dat er 'gemanipuleerd werd' en eiste dat er op 'gepaste manier onderzoek' moest worden gedaan in zijn zaak. P. zit vast voor de dood van zijn vriendin Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana en het wegmaken van haar lichaam.

De 48-jarige Portugese werd vorig jaar augustus - na wekenlang zoeken - gevonden in het Starnmeer vlakbij Alkmaar. Het stoffelijk overschot zat in een koffer die was verzwaard met beton. Ze was meerdere malen gestoken met een mes.

De advocaat van P. vroeg tijdens de zitting aan de rechtbank om een getuige te horen die in 2015 'een maand of vijf, zes' bij Maria en P. in huis woonde in de Newtonstraat in Den Haag. De man zou volgens de verdediging van P. een beeld kunnen geven van de tumultueuze relatie tussen Maria en P.



Niet opzettelijk gedood

Zo was hij - volgens de verdediging van P. - getuige van een ruzie waarbij Maria onder invloed van whiskey P. een knietje wilde geven. Maria raakte bij de ruzie gewond. De advocaat van P. wilde het beeld wegnemen dat haar cliënt daarvoor verantwoordelijk was. P. zei op een eerdere zitting dat hij Maria niet opzettelijk heeft gedood.

De officier van justitie vond het horen van nog een getuige over de moeizame relatie niet nodig. 'Ik zie geen toegevoegde waarde'. De rechtbank wees het verzoek uiteindelijk ook af: 'We zien de noodzaak van dit verhoor niet', zei de rechter. Hij vond het te lang geleden. 'Het is te verwijderd van de verdenking die er nu ligt.'



Zakken beton de flat ingaan

Ook vroeg de advocaat van P. aan het Openbaar Ministerie (OM) om camerabeelden van P. die met zakken beton hun flat binnenging. Die krijgt de verdediging wel, net als beelden van het sjouwen met een koffer, waarin het lichaam van Maria mogelijk in zat. De beelden zullen mogelijk ook tijdens de inhoudelijke behandeling getoond worden.

Het dossier van de zaak - 'twee dozen en vele ordners' - bestaat inmiddels uit 4966 pagina's. Toch is het nog niet compleet. Het wachten is nog op het toxicologisch rapport, maar de officier van justitie verwacht dat dat 'op hele korte termijn' klaar is. Ook is het nog wachten op het rapport van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en een rapport van de reclassering. Komende dinsdag, 19 juni, worden ook nog twee getuigen gehoord.



Verdacht van 'levensdelict'

Naast de moord op Maria wordt P. verdacht van nog een 'levensdelict'. Hij zou jaren geleden een prostituee hebben omgebracht. Maar het onderzoek heeft tot nu toe wel aanwijzingen opgeleverd, maar nog geen concrete zaak, volgens het OM. Het onderzoek is inmiddels overgedragen aan het coldcaseteam van de politie.

De zaak van de moord op Maria wordt op zijn vroegst op twee november inhoudelijk behandeld. De rechtbank denkt een dag nodig te hebben. P. zit vast in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Zijn advocaat deed tijdens de zitting geen verzoek om hem voorlopig vrij te laten. P. blijft dan ook vastzitten tot de volgende zitting, dat is weer een inleidende zitting. Die staat gepland voor 31 augustus.