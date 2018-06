Fleur is weer terecht! Verdwenen hondje zit een paar huizen verderop

VOORHOUT - Fleur is terecht! De bordercollie verdween een week geleden, maar het dier bleek een paar deuren verderop in de straat te zitten. Donderdag is ze teruggevonden. 'De bewoners zijn daar met vakantie en degene die de post doet zei dat er een bang hondje in de tuin zat. Toen zijn we meteen gaan kijken.'

Eigenaars Marco en Claudia de Jong zijn dolgelukkig. Op hun vakantieadres in Portugal hoorden ze dat Fleur ervandoor was gegaan. Tijdens hun vakantie zit de hond op een logeeradres in Voorhout.

'Ik denk dat ze ergens van is geschrokken en vervolgens over het hek is gesprongen. Daarna moet Fleur verdwaald zijn', zegt Marco. 'Als je een rechte lijn door de weilanden trekt, kom je uit bij de tuin waar ze nu is gevonden'.



In goede gezondheid

Fleur lijkt aan haar avontuur niets vervelends hebben overgehouden. 'Een collega schapendrijver kon haar makkelijk lokken met wat eten. Toen is ze op schoot gekropen bij de vakantieoppas en is er niet meer vanaf gekomen. Ze is in goede gezondheid en haar vacht glimt prachtig', vertelt Marco.