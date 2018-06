'Trio uitgebuit bij productie Surinaamse hapjes'

DEN HAAG - Volgens het Openbaar Ministerie zijn in 2015 in Delft en het Westland drie werknemers uitgebuit bij de productie van Surinaamse hapjes zoals bara’s en bananenchips. De twee illegalen en een verstandelijk beperkte vrouw zouden voor een habbekrats dag en nacht hebben moeten bakken. Voor die uitbuiting moest vrijdag een 44-jarige Hagenaar terechtstaan bij de Haagse rechtbank.

Tot een afronding van de zaak kwam het niet, want de advocaat van de Hagenaar bleek nog niet alle zesduizend telefoongesprekken te hebben kunnen doornemen die de politie afluisterde. De zaak zal daarom pas later dit jaar worden voortgezet.

De uitbuiting kwam op meerdere manieren aan het licht. Er waren meldingen gedaan bij Bel Misdaad Anoniem en er waren klachten van buurtbewoners over de lucht uit de meerdere keukens die de verdachte in de regio bestiert. Ook vertelde een opgepakte illegale werknemer tijdens zijn uitzettingsprocedure dat hij en een vriend vier maanden hadden moeten werken voor slechts 250 euro.



'Uitbuiting verzonnen'

Hij noemde ook de naam van de verdachte. Die liet de zogenoemde bara’s, roti’s en bananenchips maken voor de groothandel en voor veel winkeltjes in de stad. Nadat de politie duizenden telefoongesprekjes had afgeluisterd werd de Hagenaar in januari 2016 opgepakt. Drie maanden later kwam hij weer vrij uit voorarrest.

De Hagenaar ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan uitbuiting. De medewerkers zouden 'zwart' vijftig euro per dag hebben ontvangen, zoals hij had beloofd. Verder wilde hij hen alleen maar 'helpen', omdat zij om werk vroegen. Hij zou hen ook gratis vervoerd hebben naar de keukens en liet hen thuis mee-eten, zegt hij. Volgens zijn advocate zijn juist de vermeende slachtoffers onbetrouwbaar. Zo zou de werknemer die dreigde te worden uitgezet het verhaal over de uitbuiting hebben verzonnen om zo alsnog aan een tijdelijke verblijfsvergunning te komen. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt in oktober verwacht.