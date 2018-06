Chuck Deely vereeuwigd in boek: 'Het mooiste stuk is zijn liefdesverhaal'

DEN HAAG - Het leven van straatmuzikant Chuck Deely is vereeuwigd in een boek. Schrijfster Ineke Bosman voerde vele gesprekken met het Haagse icoon en met mensen die hem goed kenden. Zaterdag wordt het boek 'Chuck was in Den Haag' uitgegeven. 'Het mooiste stuk van het boek is zijn liefdesverhaal. Dat was de leidraad van zijn leven. Het was heel mooi.'

'Chuck was zo echt. Ik sprak hem aan en dat is geëindigd in een boek', vertelt Ineke op Radio West bij het programma Broodje Bral. De geliefde straatmuzikant overleed anderhalf jaar geleden op 62-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Deely was bij veel mensen in Den Haag geliefd. Hij speelde al jaren met zijn gitaar op straat in de stad, bijvoorbeeld tegenover de Hema in de Grote Marktstraat.

Ineke nodigde Chuck uit om te eten. De twee raakte aan de praat. 'Ik zei tegen Chuck: ''Chuck vindt je het leuk als we samen praten over jouw leven?'' En dat kwam goed uit voor hem. Hij zei: ''Eigenlijk ken ik iedereen en ik ken niemand. Ik heb eigenlijk niemand om mijn verhaal te vertellen.'' Daarna hadden wij elke maandagochtend een ontbijtje op de Turfmarkt. Hij vertelde en ik luisterde en nam het op.'



Goede doel

Het boek gaat onder andere over de jeugd van Chuck, over zijn moeder, over zijn Indiaanse roots en dus over de liefde.

De opbrengst van het boek gaat naar een goed doel. Ineke heeft een project opgezet in Ghana waar mensen worden geholpen om aan een baan te komen en met de nazorg van het afkicken.

