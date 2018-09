Deel dit artikel:













Huizen Hazerswoude-Dorp bijna asbestvrij na grote boerderijbrand Mannen in witte pakken verwijderen asbest na de brand in Hazerswoude-Dorp. (Foto: MediaTV)

HAZERSWOUDE-DORP - De asbest die begin mei neerkwam in een woonwijk in Hazerswoude-Dorp tijdens een zeer grote brand op een boerderij aan de Jan van Goijenstraat, is bijna overal verwijderd. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Er moeten nog drie huizen worden schoongemaakt. Die woningen zijn binnenkort aan de beurt. De dakpannen worden dan één voor één schoongemaakt. Ook moet de getroffen boerderij nog gesaneerd worden.

78 woningen asbestvrij gemaakt Door de brand stortte een deel van één van de stallen op de getroffen boerderij in. Daarbij kwam asbest vrij, wat door de wind naar de aangrenzende woonwijk werd geblazen. In totaal moesten de afgelopen weken 78 woningen asbestvrij gemaakt worden. LEES OOK: Bewonersbijeenkomst over asbest in Hazerswoude: 'Ik ben blij dat ik niet meer in onzekerheid zit'