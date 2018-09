Deel dit artikel:













Er mag weer gas gewonnen worden in Monster Foto: WOS

MONSTER - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag weer gas gaan winnen in Monster. Dat meldt mediapartner WOS. De gaskraan moest daar in februari dicht, omdat er volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meer gas naar boven was gehaald dan volgens het winningsplan is toegestaan.

Volgens de NAM was er discussie over de manier waarop het totale productievolume berekend moet worden. Daarin zat volgens de aardoliemaatschappij een 'onzekerheidsmarge' van 20 procent. De cijfers werden door de NAM anders geïnterpreteerd dan door de toezichthouder. De NAM krijgt nu gelijk. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft nu besloten een nieuwe maximale productie van 3151 miljoen kubieke meter vast te stellen. In Monster is tot nu toe 2688 miljoen kuub uit de grond gehaald.

Veld in Maasdijk blijft wel dicht Ook het productieveld in Maasdijk moest in februari dicht, omdat daar te veel gas werd gewonnen. Dit veld blijft wel dicht, omdat de reeds gewonnen hoeveelheid gas ook het nieuwe maximum overschrijdt dat door de minister is vastgesteld. De NAM moet van het Staatstoezicht op de Mijnen wel het netwerk uitbreiden waarmee de gevolgen van de gaswinning in de gaten gehouden kan worden. Door de hogere productiehoeveelheid is er een groter risico op trillingen.