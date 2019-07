Deze zes dingen zijn onmisbaar voor een geslaagde vakantie

1: Ga je alleen met de kinderen de grens over?

Ga je met de kinderen maar zonder (ex-)partner op reis. Of nemen je kinderen een vriendje mee? Hou er rekening mee dat er streng gecontroleerd wordt op mogelijke kind-ontvoeringen. Je moet toestemming hebben van beide ouders om een kind het land mee uit te nemen. De Koninklijke Marechaussee (KMar) controleert of je goedkeuring hebt een minderjarige mee te nemen.

Tip: Klik hier voor het toestemmingsformulier, invullen, printen en meenemen.

2: Waar zijn we?

Neem een landkaart mee of print ook de route naar je bestemming uit. Een van de meest gehoorde vragen bij de ANWB alarmcentrale schijnt te zijn: 'Mijn routeplanner is stuk, ik weet niet waar ik ben.' Zorg dat je kan navigeren en je dus niet hulpeloos bent, mocht de digitale kaart wegvallen. Leuk, weer ouderwets kaartlezen.

Tip: zorg wel dat je noord-zuid goed houdt op de kaart, anders kom je heel ergens anders terecht (zo spreek ik uit ervaring)

3: Een rol wc-papier

Je zult maar op de camping of bij je huisje aankomen en er is geen wc-papier. Best naar. Dus prop één rol in je bagage. Ook te gebruiken als zakdoekjes en snoetenpoetsers. Wie weleens een toilet langs de Franse snelweg heeft bezocht, weet dat van die dekjes om over de wc-bril te leggen ook geen overbodige luxe zijn.

Tip: Handgel is ook heel praktisch om nog even de handen extra mee schoon te maken, nadat je langs de snelweg in een achenebbis wc'tje niet goed je handen kon wassen.

4: Provisorische reparaties

Van een lekkende tent, een barst in je koffer of een gordijn dat niet goed dicht gaat waardoor je lievelingen om 5.00 uur 's ochtends aan je bed staan te stuiteren: Duct tape of powertape komt áltijd van pas. Ideaal voor provisorische reparaties.

Tip: Een multitool is ook altijd handig om mee te nemen voor die loszittende doucheslang in dat leuke hotelletje of die schroef van de campingtafel die even aangeraaid moet worden. Let op, als je vliegt, stop deze niet in de handbagage, want je bent hem kwijt.

5: Teken en andere irritante steekbeesten

Behalve de gewone verbanddoos - in sommige landen is deze zelfs verplicht in de auto - zijn de volgende (medische) spullen ook handig om in je handtas mee te nemen.

Een tekentang of een tekenkaart: Dit laatste is een stevige kaart - zo groot als een bankpas - die makkelijk mee te nemen is in de portemonnee. Dan kan je meteen handelen als je door zo'n vervloekt beest wordt gebeten.

Uitzuigpompje: Opeens hoor je gegil en is er iemand gestoken of gebeten door een insect. Geen nood, zorg dat het gif zo snel mogelijk wordt uitgezogen. Dit kan je natuurlijk met je mond doen (wel het gif uitspugen) maar veel praktischer is een uitzuigpompje.

Opeens hoor je gegil en is er iemand gestoken of gebeten door een insect. Geen nood, zorg dat het gif zo snel mogelijk wordt uitgezogen. Dit kan je natuurlijk met je mond doen (wel het gif uitspugen) maar veel praktischer is een uitzuigpompje. Een middel tegen insectenbeten Dit verzacht de steken van insecten, van mug tot daas en helpt tegen irritatie door brandnetels, rupsen en kwallen. Er zijn verschillende soorten die werken tegen verschillende soorten insecten, dus laat je bij de drogist goed informeren.

Dit verzacht de steken van insecten, van mug tot daas en helpt tegen irritatie door brandnetels, rupsen en kwallen. Er zijn verschillende soorten die werken tegen verschillende soorten insecten, dus laat je bij de drogist goed informeren. Plakband tegen eikenprocessierups De laatste tijd hebben we steeds meer last van de eikenprocessierups. De brandhaartjes van de rups kunnen je flinke jeuk en rode bultjes opleveren. Neem een rol plakband mee! Door het plakband stevig op de huid te drukken en er vervolgens weer af te trekken, verdwijnen de brandhaartjes. Een crème of poeder met menthol helpt daarnaast om de jeuk en pijn te verzachten.

Tip: Om te voorkomen dat je geprikt wordt neem je natuurlijk een goede insectenspray mee. Maar je kunt ook lekker geurkaarsen(citronella) of wierook branden om muggen en wespen te verjagen.

6: Leg het vast

Maak foto's van de spullen die je meeneemt op vakantie. Zo kun je aantonen dat je ze echt bij je had als ze worden gestolen. Maak vooral ook een foto van je paspoort en mail deze naar jezelf, zodat je er tijdens de vakantie makkelijk bij kunt.

Tip: neem de reservesleutel van je auto of caravan mee. Heel veel sleutels blijken zoek te raken. En daar sta je dan, op de camping in het zuiden van Frankrijk. Niets zo handig als de reservesleutel die je dan moeiteloos opduikelt uit je tas!

Fijne vakantie!