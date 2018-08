Tips tegen verveling bij bankhangende lievelingen

REGIO - Daar zitten ze dan, je lievelingen. Opeens klinkt er: 'Ik verveel me', het moment dat je wist dat zou komen. Tussen eindeloze sessies bankhangen, Fortnite spelen tot de computertijd op is, (als ze die tenminste hebben), ontstaat er een lamlendige lusteloosheid. Tijd om in actie te komen. Of niet…..

Het is wetenschappelijk bewezen dat verveling tot nieuwe creatieve gedachten en inzichten kan leiden en dat kinderen leren het probleem zelf op te lossen. Alleen, als de oplossing van de lievelingen is elkaar de hersenen in te slaan, dan hebben we hier een paar tips om die energie anders aan te wenden.

Slijm maken

Het was dit jaar de trend onder basisschoolkinderen, zelf vies glibberig slijm maken. Als je het nog niet gedaan hebt is dit je kans. Tieners vinden dit ook leuk. Slijm is er in alle soorten en maten, van fluffy slijm tot regenboogslijm. Bij fluffyslijm gebruik je scheerschuim.



Regenboogslijm maak je met lijm, water, lenzenvloeistof, baking soda en kleurstof en glitters.

Het ruilspel

Je begint met iets kleins en ruilt dit voor iets groters of waardevollers. De lievelingen beginnen bijvoorbeeld met een ei of een lucifer. Bij de buren proberen ze dit voor iets groters te ruilen. Daarna gaan ze door naar de volgende en proberen ze weer iets te krijgen dat nog meer waard is. Je geeft een tijdlimiet en na een uur moet iedereen de opbrengst laten zien. Ook prima op de camping te spelen.

In het echte leven zijn er zelfs mensen die begonnen met een konijn dat ze gratis mochten ophalen en eindigden met een huis.

Kettingreactie

Bouw een kettingreactie. De uitgebreide variant van de domino's die op een rijtje staan en omvallen. En je kunt er veel, heel veel spullen voor gebruiken. Het kan zowel binnen als buiten en is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. Hou er wel rekening mee dat de aandachtspanne van de kleintjes tuurlijk veel korter is dan die van de ouderen. Hoe begin je met een kettingreactie? De lievelingen kunnen bijvoorbeeld een knikker door een koker laten rollen. Vervolgens komt deze tegen een rij blokjes aan waardoor die omvalt. Daardoor wordt een karretje in beweging gebracht. Op de voorkant van het karretje is een speld bevestigd. Let op de gezichten als de ballon knalt.

Kijk hier naar nog een kettingreactie.



De grabbelpot

Aan het begin van de vakantie maak je een grabbelpot met je lievelingen. Daar kunnen leuke en minder leuke opdrachten inzitten. Van lekker een ijsje halen, afwassen tot wie kookt er die avond. Je spreekt af met je lievelingen dat wat je grabbelt je echt moet doen. En als iemand zich verveelt….. extra grabbelen.

Speelgoed opruimen voor Marktplaats

Na een jaar zijn de lievelingen gegroeid en zijn de interesses ook weer anders. Iedereen mag van zijn kamer dingen pakken. Dat kan speelgoed zijn boeken of kleding. Zet ze op Marktplaats en verdien weer geld voor een ijsje.

Prettige vakantie!