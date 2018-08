SJC gaat uitdaging aan met gevestigde orde op zaterdag: 'Dit kunnen we aan'

NOORDWIJK - Als een volslagen verrassing bereikte SJC drie maanden geleden voor het eerst in haar bestaan de derde divisie. Daarbij besloot de Noordwijkse club vorige maand in te gaan op het aanbod van voetbalbond KNVB om dit seizoen over te stappen van zondag naar zaterdag. 'Wij gaan geen uitdaging meer uit de weg', zegt voorzitter Herman Meijvogel.

Hij heeft al snel gemerkt dat de switch van SJC bepaald geen abc'tje is. 'Organisatorisch komt er een vrachtschuit op je af. Er moeten zoveel dingen geregeld worden. We zitten zelf nog midden in een verbouwing. Het veld moet opgeleverd worden, dat krijgt enig uitstel. Er moeten ballenjongens komen, stewards. Kortom: een hoos.'

Behalve een hoger niveau wacht zijn club dus ook een kennismaking met het zaterdagvoetbal. De reden waarom SJC die stap heeft gemaakt, laat zich raden. 'De affiches', verklaart Meijvogel. 'SJC - Quick Boys, SJC - Noordwijk, SJC - FC Lisse. Voor ons is het echt een uitdaging die we aankunnen en willen. En we gaan gewoon kijken wat we hiervan allemaal gaan leren. Is zaterdag sterker dan zondag? We gaan het zien.'



Eén doel: handhaven

Na het sprookjesachtige kampioenschap in de hoofdklasse, onder leiding van trainer Sjaak Polak, heeft SJC volgens de voorzitter maar één doel: 'Handhaven. Laten we het sprookje wel een beetje reëel houden. Als we de derde divisie vast kunnen houden als familieclub, dan teken ik daar ter plekke voor. Waar moet ik tekenen, zeg het maar?'

Eén ding is echter dus nog niet helemaal klaar: het hoofdveld. De oplevering daarvan is uitgesteld, waardoor SJC voor de KNVB-bekerwedstrijd tegen FC Lisse (woensdag 22 augustus) naar buurvereniging Noordwijk moet uitwijken. Het veld zal wel op tijd klaar zijn voor de competitiestart, meldt Meijvogel. En de totale verbouwing? 'Op 26 september 2020 gaan we het lint doorknippen. Dan hebben wij een gigantisch mooi complex, waar de hele Bollenstreek z'n vingers bij aflikt.'



Op zondag 19 augustus blikt TV West Sport uitgebreid vooruit op de start van het voetbalseizoen in de tweede en derde divisie, met alle elf amateurclubs uit onze regio. De uitzending is vanaf 20.00 uur te zien.

