Broertje volgt overleden Sander Molenaar op bij Katwijk: 'Dat maakt de symboliek extra mooi'

KATWIJK - Als een soort speling van het lot is VV Katwijk in de zoektocht naar een teammanager terechtgekomen bij Wouter Molenaar. Hij is namelijk de opvolger van zijn in april overleden broer Sander. 'Het is wel heel bijzonder dat je zijn werk voort kan zetten', laat een opgewekte Wouter Molenaar weten.

Enkele weken voordat de seizoensvoorbereiding van start zou gaan, benaderde Karim Hajji hem. Nota bene de voorganger van Sander Molenaar als teammanager van Katwijk. 'Dat heeft me heel erg verbaasd, moet ik zeggen. Ik had het totaal niet aan zien komen. Maar ik vond het wel weer erg leuk. Het is toch de club waar ik zelf ook lang heb gevoetbald. En met de voorgeschiedenis van Sander maakt dat de symboliek eigenlijk alleen maar extra mooi.'

Sander Molenaar overleed op 38-jarige leeftijd nadat hij al geruime tijd ernstig ziek was. De geliefde oud-speler werd op sportpark De Krom door zo'n duizend mensen herdacht. Inmiddels heeft zijn jongere broer het een plekje kunnen geven. 'De eerste weken waren heel erg hectisch, je wordt geleefd. Daarna begint het besef pas eigenlijk echt goed te komen. Iedere dag denk je eraan, mis je hem, voel je het. Langzaam maar zeker probeer je met z'n allen door te gaan en hem ondertussen bij je te houden.'



Uit het hele land condoleancebetuigingen

Niet alleen in Katwijk werd er een groots eerbetoon gebracht, maar vanuit het hele land kwamen er condoleancebetuigen. 'Dat heeft alleen maar heel veel steun gegeven', vertelt Wouter Molenaar. 'Het was mooi om te zien, dat zei heel veel over hoe geliefd hij was. En wat hij voor andere mensen heeft betekend.'

Ruim een maand na het overlijden van Sander Molenaar kroonde Katwijk zich tot kampioen van de tweede divisie. Dat kunstje dit seizoen herhalen, daar hoopt de nieuwe teammanager vurig op. 'Het is een leuke groep, waar volgens mij enorm veel talent en heel veel rek in zit. Het zou prachtig zijn als we dat kunnen evenaren. Maar het is een loodzware opgave, dat beseffen we wel.'



TV West Sport

Op zondag 19 augustus blikt TV West Sport uitgebreid vooruit op de start van het voetbalseizoen in de tweede en derde divisie, met alle elf amateurclubs uit onze regio. De uitzending is vanaf 20.00 uur te zien.

LEES OOK: