Natuurbrand in Noordwijk waarschijnlijk aangestoken

De brand is waarschijnlijk aangestoken (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - In Noordwijk heeft gisteravond een stuk bos en duingebied in brand gestaan. Volgens de brandweer woedde het vuur bij het Wantveld.

Omdat daar lastig aan bluswater te komen is, schaalde de brandweer op en werd extra materieel ingezet. Uiteindelijk was het vuur snel onder controle.

Volgens de brandweer is een stuk natuur van tien bij tien meter in vlammen opgegaan. De natuurbrand is waarschijnlijk aangestoken door een groep jongeren.