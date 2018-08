Deel dit artikel:











ADO Den Haag wil Kishna helpen om volledig fit te worden Jim van Deijl (links) en Ricardo Kishna (rechts) (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft Ricardo Kishna aangeboden om onder de medische staf van de residentieclub verder te revalideren. De aanvaller is in de laatste fase van zijn herstel gekomen nadat hij vorig jaar september zijn kruisband scheurde. Kishna laat deze week weten of hij op het voorstel ingaat.

Kishna wil komend seizoen dolgraag voor ADO Den Haag spelen. Aan Omroep West vertelde hij dat hij 'nog vijf, zes weken nodig heeft tot hij fit is.' Hij liet ook vallen dat hij het liefst meteen of desnoods vanaf de winterstop deel wil uitmaken van de selectie van Fons Groenendijk. ADO zit op de eerste rij om Kishna van Lazio te huren. Waarschijnlijk wordt eind augustus besloten of de vleugelspeler dit seizoen in het groengeel speelt.