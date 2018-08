Deel dit artikel:











Eerste opstelling ADO Den Haag nieuwe seizoen: Dion Malone rechtsback Dion Malone is terug bij ADO (foto: ADODenHaag.nl)

DEN HAAG - Dion Malone start in het competitieduel met FC Emmen als rechtsback. Daarmee kiest Fons Groenendijk voor ervaring. In de voorbereiding speelde Thijmen Goppel veelvuldig als rechtsachter, maar de jongeling is gepasseerd.

Erik Falkenburg neemt de spitspositie in. De Leidenaar neemt de honeurs voorin waar omdat ADO nog geen vervanger heeft voor de naar AZ vertrokken Bjørn Johnsen. De Chinese spits Yuning Zhang speelt met het Chinees elftal onder de 23 het toernooi om de Asian Cup.