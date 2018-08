ADO Den Haag verliest van promovendus Emmen in seizoensouverture

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in de eerste competitiewedstrijd met 1-2 verloren van het gepromoveerde FC Emmen. ADO speelde het eerste uur ondermaats en dit werd door de ploeg uit Drenthe afgestraft middels twee doelpunten. Het laatste half uur was ADO de betere ploeg, maar alleen Sheraldo Becker wist doel te treffen.

De eerste helft speelden beide teams tam. ADO had na tien minuten door een kopbal van Melvyn Lorenzen op voorsprong moeten komen, maar de vleugelspeler kopte over het doel van Emmen. Daarna gebeurde er weinig in het Cars Jeans Stadion totdat Glenn Bijl met een prima schot de ban voor FC Emmen brak. Vijf minuten na de openingstreffer maakte Arco Jansen er 0-2 van door een penalty te benutten.

De promovendus kwam de tweede helft fel uit de kleedkamer. Het doel van Indy Groothuizen werd meermaals onder vuur genomen en de 0-3 was dichterbij dat de aansluittingstreffer. Toen de Drentse storm ging liggen, balde ADO een vuist en gingen ze voetballen. Nasser El Khayati had na een uur spelen de 1-2 op zijn schoen, maar de middenvelder schoot in de handen van de keeper.

Het was uiteindelijk de goed spelende Sheraldo Becker die ADO terug in de wedstrijd bracht. De aanvaller schoot een afgeslagen corner erin. Vijf minuten later had de vleugelspeler ook de gelijkmaker op de voet liggen, maar deze pegelde hij op miraculeuze wijze over het doel van Emmen keeper Kjell Scherpen. Daarna zette ADO wel aan, maar een doelpunt werd er niet meer gemaakt. Hierdoor begint ADO het seizoen met nul punten.

Scoreverloop: ADO Den Haag - FC Emmen 1-2 (0-2): 0-1 Bijl (37'), 0-2 Jansen (42') 1-2 Becker (62')

Opstellingen:

ADO Den Haag: Groothuizen; Malone (Goppel 75'), Beugelsdijk, Kanon, Meijers (Goossens 75'); El Khayati, Bakker, Immers; Lorenzen (Hooi 58'), Falkenburg, Becker.

FC Emmen: Scherpen; Klok, Veendorp, Bakker, Cavlan; Bijl, Ben Moussa (Gronsveld 79'), Jansen, Marinus; Slagveer, Pedersen (Chacon 68').

Gele kaarten: Bakker, Beugelsdijk (ADO Den Haag), Klok (Emmen)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Martens

Toeschouwers: 11.876 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)

