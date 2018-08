Deel dit artikel:











ADO-trainer Groenendijk na verlies tegen Emmen: 'In voorbereiding ook dit soort wedstrijden gehad' Fons Groenendijk instrueert zijn mannen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Greoenendijk was niet eens heel verbaasd over het verlies van zijn ploeg tegen FC Emmen. 'In de voorbereiding hebben we ook dit soort wedstrijden gespeeld. We zijn nog niet goed genoeg. Wel vond de Leidenaar de verloren wedstrijd: 'een grote teleurstelling.'

'Het eerste half uur hebben we weinig weg gegeven', analyseerde hij het duel. 'Daarna scoren ze twee keer en zijn we alles of niets gaan spelen. We maken met geluk de aansluitingstreffer en hadden kansen op de gelijkmaker. Maar als ik eerlijk ben, had Emmen na rust de 0-3 moeten maken. Dan was het klaar geweest.' LEES OOK: ADO-doelman Groothuizen: 'Na een uur gaan we pas met het mes tussen de tanden spelen'